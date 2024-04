Maíra Cardi muda de nome pela segunda vez e radicaliza

Maíra Cardi foi alvo de críticas após mudar o sobrenome pela segunda vez. Agora, a influenciadora responde como Cardi Nigro e abandonou o “Maíra”. Antes, a artista havia alterado e acrescentado apenas o “Nigro”, sobrenome do atual marido.

Em entrevista a Revista L'Officiel Brasil, Cardi explica que sua antiga “persona” não faz mais sentido: “A minha “persona” antiga não fazia sentido algum com meu novo eu, que na verdade é meu eu primário. Minha imagem “antiga” passou a me incomodar, como se eu estivesse pesada demais naquela fantasia. Meu olhar, o comprimento e o peso dos meus cabelos, a cor que não era minha natural, as roupas, a intenção da minha voz, tudo isso me incomodava”.

A influenciadora acrescenta sobre ter mantido o sobrenome: “Acho forte, curto e ao mesmo tempo único porque todos no mundo que levam o sobrenome Cardi são da minha família, o que é muito raro hoje em dia”.

Em outro momento, Cardi Nigro dá mais detalhes sobre a família: “Minha família veio da Itália e era bem pequena. Acho importante honrá-la usando meu sobrenome como primeiro nome.” Sobre usar agora o sobrenome de Thiago Nigro, ela explica: “Tenho o maior orgulho em carregar comigo a honra do meu marido. Nunca conheci um homem tão respeitoso, honesto e doce como o Thiago”.

Vale lembrar que Cardi voltou às redes sociais em março deste ano, após permanecer seis meses afastada. A decisão foi tomada logo após a influenciadora se casar com Thiago. Maíra disse que precisava focar em ter outros filhos já que não era tão novinha assim. Além disso, na época, disse que a internet tinha se tornado “terra de ninguém”.