BBB 24: Davi provoca treta com Isabelle e é detonado na web

Davi Brito e Isabelle Nogueira protagonizaram mais um desentendimento no “BBB 24”, na tarde desta segunda-feira (15). Tudo aconteceu quando a dupla estava no quarto com Matteus e no meio da conversa de Davi com o brother, a amazonense interrompe para pedir que Matteus a ajude descobrir qual é o nome de uma música que estava na cabeça dela.

Isabelle então dispara: “Me ajuda a lembrar dessa música, Matteus”. E o brother responde: “Qual?”. Em seguida, Davi alfineta: “Ela fugiu do assunto”. E a sister é direta: “Não, já foi resolvido eu acho, pra mim”.

Em seguida, o baiano continua: “Não, você cortou ele [Matteus] falando, isso que tô falando”. Isabelle explica: “É porque eu acho que a gente tá num momento tão legal”. O brother reclama: “Mas seja sincera falando. ‘Olha, Matteus, não precisa mais falar desse assunto, melhor você cortar o assunto”. E a sister tentou finalizar: “Eu quero lembrar dessa música, Davi”.



O debate continua e a cunhã fala: “Cara, eu só tava brincando, Davi. Era um momento de descontração”. O baiano rebate: “Isabelle, tem várias brincadeiras que eu faço com você e você não gosta”. Internautas comentaram sobre a discussão: "O cara consegue ser insuportável até o último momento do programa". "Sinceramente, esse cara não merece ganhar".

Por fim, Isa se desculpa: “Então eu lhe peço desculpa por essa brincadeira que já foi feita, inclusive, em outro momento”. E Davi insiste: “Quando eu brinco com você com alguma coisa que você não gosta, você faz o que? Você manda eu parar. É questão de respeito”. Sem paciência, a sister finaliza: “E eu estou agora lhe pedindo desculpa. Só quero realmente lembrar dessa música”.