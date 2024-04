BBB 24: Mãe de Alane é atacada na web após eliminação da sister

Após ser eliminada no último domingo (14), do “BBB 24”, Alane protagonizou uma cena bem perturbadora. A ex-sister, que enfrentava o paredão com Matteus e Isabelle, começou a socar a própria cabeça e a declarar palavras ruins sobre ela mesma. Por conta disso, internautas culpam a mãe da bailarina por supostamente pressionar a filha a ser perfeita.

Na internet, assustados com a cena, os fãs da ex-sister foram até o perfil de Aline Dias, mãe de Alane e dispararam: “A senhora é narcisista, né? A reação da sua filha disse tudo”. “A crise nervosa que a Alane teve por decepcionar a senhora, em rede nacional, pensa com carinho em diminuir esse trauma que ela tem”.

Ao saber que estava sendo eliminada, a bailarina começou a chorar descontroladamente, se bater e disse: "Eu sou horrível, eu sou péssima. Eu sou a pior pessoa do mundo. Eu não sou suficiente para nada. Eu quero me esconder. Eu vou dar tchau. Eu vou embora. Eu sou uma vergonha para a minha mãe".

Entretanto, logo após a eliminação da ex-sister, Aline mandou um recado para a filha, enquanto ela participava do bate-papo com o eliminado: "Oi, meu amor, minha vida. Você não tem ideia do tamanho do meu orgulho, do orgulho de Belém, do Pará, do Brasil. Você não imagina o quanto foi amada. Você foi incrível. Eu vou te contar tudo. E você vai ver o quanto valeu a pena. Eu te amo demais. O mundo inteirinho até o final".

Alane, por sua vez, correspondeu: "Eu te amo, mãe. Eu queria muito dar orgulho para ela. Ela é tudo na minha vida. Ela me criou sozinha com a minha vó, ela se doou totalmente pra mim. O mínimo que eu posso fazer agora por ela é retribuir, de coração. Ela me deu uma criação tão ímpar, que eu espero ser 1% do que ela é para os meus filhos".