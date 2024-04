Neymar manda presente romântico para Bruna Biancardi

Parece que a declaração de Neymar para a ex-namorada Bruna Biancardi não foi só uma foto com texto romântico na rede social. Internautas descobriram que o atleta também enviou um buquê de flores para a influenciadora, com direito a cartinha e tudo.

Biancardi publicou uma sequência de stories mostrando alguns dos presentes que recebeu em comemoração ao seu aniversário. Enquanto gravava uma mesa recheada de mimos, internautas flagraram que ao lado do buquê tinha uma carta assinada com o nome do jogador.

Mais cedo, Neymar publicou uma foto de Bruna segurando a filha do ex-casal e escreveu: "Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos…Você é incrível…Parabéns linda”. Em seguida, uma internauta comentou: "É sobre aquilo que só vocês sabem… viva o amor".

Bruna completa nesta segunda, trinta anos de vida e após ser homenageada pelo craque, a mãe de Mavie então decidiu voltar a seguir o jogador, com quem teve um término conturbado. Após ver a foto e homenagem, ela escreveu: “Fofinho vou até te seguir de volta kkk”

No início do mês, Neymar já havia publicado um vídeo no stories do Instagram, pedindo para que Biancardi voltasse a seguir ele na rede social. Na época, a influenciadora riu e brincou dizendo que faria uma enquete para os seguidores decidirem se ela deveria ou não voltar a seguir o ex-namorado.