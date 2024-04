Cara de Sapato é clicado em clima de romance Ana Gabriela

O ex-BBB Cara de Sapato e a influenciadora Ana Gabriela foram flagrados em clima de romance na madrugada desta terça-feira (16). Acontece que não é de hoje os rumores de que os dois estão vivendo um affair. A primeira vez foi durante o réveillon em Alagoas, que boatos de que eles teriam ficado.

Desta vez, os pombinhos foram fotografados pelo maquiador Elcides Freitas, amigo do casal, que postou nas redes sociais. Aparentemente a relação ficou séria. Na foto, Ana Gabriela aparece dando beijo na bochecha de Cara de Sapato e na legenda o rapaz colocou um coração.

Apesar de muitos sinais e especulações, o ex-BBB e a influenciadora não assumiram o relacionamento até o momento. Vale lembrar que em janeiro deste ano, Ana e Cara de Sapato fizeram postagens no mesmo lugar e os fãs encaixaram as peças e viram que os dois estavam no mesmo lugar. Agora, meses depois, o casal ressurgiu sem medo de se esconder e surpreendeu o público.

Cara de Sapato inocentado

Vale ressaltar que a denúncia do Ministério Público contra MC Guimê e Cara de Sapato por suposta importunação sexual contra a mexicana Dania Méndez, no BBB 23, foi rejeitada na última terça-feira (09), pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão é do juiz Aylton Cardoso Vasconcellos.

Segundo a decisão, o juiz afirma que o processo foi iniciado de forma precoce, sem ao menos ouvir a vítima anteriormente. Além disso, Aylton também expõe que ao contrário do que consta no inquérito, as imagens obtidas através dos vídeos das câmeras do Big Brother Brasil, não falam por si só.Portanto, a vítima deveria ter sido ouvida antes da ação penal. A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do Splash.