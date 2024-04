Thales Bretas é flagrado aos beijos em Paris

O dermatologista Thales Bretas e marido do ator Paulo Gustavo, foi flagrado aos beijos com um empresário em Paris, na França. Os dois foram clicados pelo jornalista Felipeh Campos em clima de romance enquanto passeavam pelas ruas neste fim de semana.

O homem da foto se chama Vicente Conde e é formado pela universidade Harvard. Até o momento os dois não assumiram publicamente o romance. Vale lembrar que Thales Bretas tem dois filhos com o humorista, que faleceu em 2021, vítima do Covid-19.

Na web, internautas o novo casal e comentaram sobre ele recomeçar após a perda do marido há três anos. "Felicidades ao Thales, a vida continua", disparou um seguidor. "Permita-se amar, Thales. Você merece ser feliz", apoiou outra fã.

No entanto, alguns aproveitam para criticar Thales Bretas. "Pegou a herança e vazou", escreveu um homem. Outros fizeram comentários como se o médico não tivesse o direito de seguir a vida. Contudo, boa parte dos fãs apoiaram o novo amor.

Antigo affair

Um tempo depois de ficar viúvo, Thales Bretas engatou um romance com o cantor Silva. Os dois assumiram o namoro na última edição do Rock in Rio, após terem sido flagrados juntos algumas vezes. Contudo, o relacionamento não persistiu por muito tempo e ambos terminaram após uma temporada curtindo férias em Fernando de Noronha.