Yasmin Brunet vive affair com influenciadora de 24 anos

Parece que o coração da ex-BBB Yasmin Brunet está ocupado. E desta vez, o sortudo não seria o MC Daniel, como muitos achavam que era. Trata-se da influenciadora Mia Carvalho. A modelo estaria vivendo um romance fora dos holofotes.

De acordo com o jornal Extra, o affair entre a cantora Mia e Yasmin tem adotado uma postura mais discreta porque a jovem, de 24 anos, diferente de Brunet, é mais reservada. Apesar disso, nas redes sociais, a ex-BBB não economiza nos elogios a beleza da amada. O suposto novo casal já tem até mesmo um nome dado por fãs: Yasmia.

Durante a participação do “BBB 24”, Brunet chegou a dizer que tinha alguém com quem se relacionava fora da casa. Alguns nomes foram levantados, mas nenhum deles se tratava de quem supostamente seria: a cantora Mia Carvalho.

Em conversa com a jornalista Fábia Oliveira, Yasmin confirmou que realmente viveu um affair com a influenciadora. A modelo explicou: “Não é um relacionamento, mas, sim, eu e a Mia já ficamos e somos amigas”.

Vale lembrar que durante participação de um podcast divulgado no ano passado, Mia deu detalhes sobre o tipo de mulher que atraía: "Mulher patricinha". "Gosto de mulher bem feminina, não ser 'ratinho de laboratório. Como estou solteira e 'as héteros' querem só me beijar, não é um problema".







< >