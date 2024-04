Fabiana Justus recebe alta após um mês internada e comemora

Fabiana Justus recebeu alta médica após ficar um mês internada e celebrou a nova fase ao lado da família, nesta terça-feira (16). A influenciadora fez um transplante de medula bem-sucedido, recentemente.

Na foto publicada pela filha de Roberto Justus, Fabiana posa ao lado dos três filhos e do marido, Bruno D’Ancona e escreve: “Em casa, obrigada Deus”. O empresário então respondeu: “Muita alegria e muita emoção filha!!!”. Já Ticiane Pinheiro, celebrou: “Que alegriaaaaaaaaa”. Ana Hickmann também comemorou: “Graças a Deus! Nos braços dos seus amores”.

No último dia 09, Fabiana comemorou o transplante de medula bem sucedido.“Meu renascimento! Minha medula nova pegou…Sei que o transplante não acaba quando ele termina, que ainda tenho um caminho de cuidados pela frente, mas hoje eu estou comemorando meu novo aniversário. Minha nova chance na vida. E prometo viver com ainda mais gratidão e ainda mais amor do que eu já tinha. Se é que é possível”.

A influenciadora, em outra ocasião, também rasgou agradecimentos ao doador de sua medula: "Você está me possibilitando minha vida de volta. Estou escrevendo como se você estivesse lendo, porque me dá uma sensação boa poder agradecer. Enquanto não posso escrever de verdade pra você, escrevo aqui na minha imaginação. E enquanto não posso lhe agradecer pessoalmente, agradeço a Deus! Deus maravilhoso que me deu tantas bênçãos na vida e hoje me deu mais essa".

Vale lembrar que o doador da medula é anônimo. Fabiana Justus começou o tratamento contra a leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro deste ano. Ela é filha dos empresários Roberto Justus e Sacha Chryzman.

