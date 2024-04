BBB 24: Davi e Matteus trocam farpas faltando poucas horas para a final

Nesta terça-feira (16), na reta final do “BBB 24”, Davi Brito e Matteus Amaral se estranharam e trocaram farpas após conversarem sobre a trajetória no programa. Durante uma conversa no quarto, os brothers aumentaram o tom de voz e falaram com deboche.

No diálogo, Davi dispara para o outro brother: “Cê tá por fora”. E Matteus rebate, sem paciência: “Ai, Davi, eu não falei por maldade, cara. Tu tá vendo que eu tô por fora, não tô entendendo”. O baiano reforça: “Só tô falando… foi 100 dias, não foi brincadeira”. E Mas quem é que não sabe? Só a gente sabe o que é passar 100 dias nessa casa com saudade da família”.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a conversa: “Matteus com despeito pq não teve trajetória”. “Matteus é chato demais. Parece um velho ranzinza”. “Davi enche o saco demais, insuportável!” “Davi, o campeão traíra de vcs não para de se fazer de vitima”.

Na última segunda (15), Davi também se estranhou com a sua aliada Isabelle. Tudo aconteceu quando a dupla estava no quarto com Matteus e no meio da conversa de Davi com o brother, a amazonense interrompeu para pedir que Matteus a ajudasse a descobrir qual era o nome de uma música que estava na cabeça dela.

Isabelle pediu a Matteus: “Me ajude a lembrar dessa música, Matteus”. E o brother responde: “Qual?”. Em seguida, Davi alfineta: “Ela fugiu do assunto”. E a sister é direta: “Não, já foi resolvido eu acho, pra mim”. Em seguida, o baiano continua: “Não, você cortou ele [Matteus] falando, isso que tô falando”. Isabelle explica: “É porque eu acho que a gente tá num momento tão legal”. E a sister tentou finalizar: “Eu quero lembrar dessa música, Davi”.

