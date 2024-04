BBB 24: Veja os looks dos participantes para a grande final

Nesta terça-feira (16) acontece a grande final do Big Brother Brasil 2024 e em breve vamos descobrir quem é o grande campeão do reality. Os ex-participantes já estão a caminho do estúdio e divulgaram seus looks escolhidos para o evento.

O grande vencedor levará o prêmio de $2,9 milhões. Na disputa, seguem Davi Brito, Matteus Amaral e Isabelle Nogueira. As votações para decidir qual dos finalistas deve vencer o programa, ainda estão abertas.

Os ex-participantes irão voltar para a casa do “BBB 24” para prestigiar a final do reality e comemorar com o campeão da edição. Alguns looks já foram revelados pelos ex-brothers e ex-sisters, através das redes sociais.

Ainda sobre as grandes produções, Pizane optou por um conjunto de alfaiataria em tons claros. Já Luigi decidiu usar um look mais despojado e combinou uma produção “all jeans” com um tênis colorido. Com novo corte de cabelo, Buda apostou no look monocromático em tons terrosos.

A modelo Yasmin manteve a tradição e escolheu um vestido com transparência que deixa bem a sua assinatura. O look é decorado com conchinhas do mar. Vanessa decidiu ousar. A ex-sister optou por um conjunto azul com fendas e bem sensual. Já Beatriz, escolheu um vestido cheio de brilho, como ela bem gosta.

Confira os looks na galeria abaixo























< >