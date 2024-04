BBB 24: Matteus faz pedido à mãe de Isabelle e deixa Cunhã sem graça

O vice-campão do "BBB 24", Matteus Amaral participou do Bate-papo BBB ao lado de Isabelle Nogueira, na madrugada desta quarta-feira (17). No entanto, o Alegrete conheceu a mãe de Cunhã por meio de uma chamada de vídeo e surpreendeu à todos com um pedido diferente.

“Se a senhora liberar, eu poderia ficar mais pertinho da sua filha”, disse Matteus para mãe de Isabelle, que respondeu: “Oh, meu Deus!”. Ele continuou declarou que gostaria de continuar o relacionamento com a dançarina.

“Porque eu acho muito importante isso… a gente tem muito o que conversar aqui fora, é óbvio, porque a gente tem uma vida que a gente nem conhece aqui dentro”, continuou o segundo colocado do BBB 24. “Mas, com certeza… imagina essa cunhã-poranga do meu lado.”

Contudo, os apresentadores questionaram: “É namoro?”. E o vice-campeão disparou: “Nós vamos conversar”, rebateu Matteus. Isabelle, por sua vez, envergonhada não descartou um possível namoro: “A gente vai conversar, tem muita coisa a se encaixar ainda. Matteus é um príncipe, é uma pessoa incrível", completou a sister.

Por fim, o assunto sobre o futuro do casal terminou com Isabelle disparando que Matteus conseguiu conquistá-la. “Me conquistou e confesso que não sou fácil de ser conquistada assim”, finalizou Cunhã deixando os apresentadores e telespectadores na expectativa.