Lucas Buda faz revelação sobre conversa com a ex-esposa

O ex-BBB Lucas Buda participou da festa de encerramento do "BBB 24" com alguns participantes e funcionários do reality show, em uma boate, na Barra da Tijuca, no Rio. Ao chegar no local, o professor atendeu a imprensa e abriu o jogo sobre como está a relação com a sua ex-companheira Camila Moura.

O ex-brother começou falando sobre como tem sido o pós-reality: "Eu tenho recebido muito carinho, muito amor das pessoas, mas também recebi muito hate. Muitas pessoas me odiando, faz parte, é jogo. O Big Brother mexe com as emoções das pessoas", iniciou.

Em seguida, Lucas Buda também revelou que está recebendo ajuda psicológica: "Muitas coisas acontecendo. A ajuda psicológica é muito importante pra todo mundo e faz parte". No entanto, um dos jornalista questionou se ele já conversou com Camila Moura.

Sem rodeios, o professor de capoeira confirmou que está mantendo contato com sua ex-esposa. "A gente está conversando, não presencialmente ainda, porque a agenda não bateu, mas a gente está conversando sim", revelou o ex-BBB.

Vale lembrar que desde que foi eliminado do Big Brother Brasil, Lucas Buda descobriu que está solteiro e passou dificuldades para ter acesso aos seus pertences pessoais e dinheiro. O ex-brother ainda foi acusado de ter ignorado os contatos de Camila Moura. No entanto, ele desmentiu.