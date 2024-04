Jaquelline dá fora em ex-Fazenda que cobrou pix prometido no jogo

A campeã de A Fazenda, Jaquelline, entrou em um embate com seu ex-rival Willian Guimarães, conhecido como WL, nas redes sociais. Tudo começou após a ex-fazendeira ter prometido o valor de R$ 50 mil para o jovem, caso ganhasse o programa. Acontece que ela publicou agora há pouco um print dele cobrando ela.

WL, por sua vez, se sentiu ofendido e atacou a influenciadora. "Ah ooo, calma aí minha filha, te pedi nada não o doida, o jogo inteiro você sabia que eu não jogava com você e era óbvio que eu torcia contra você! VOCÊ INVENTOU DE FAZER ESSE TRATO sabendo do jogo que tínhamos feito agora quer meter dessa?", disparou o ex-Fazenda.

No entanto, Jaquelline rebateu: "Quem postou me cobrando foi você. Que aliás, deveria ter vergonha, depois que eu sai e vi tudo que você falava de mim. E agradeça pelo 4° lugar, ate porque você deve isso a minha torcida e a do por do sol", detonou a criadora de conteúdo.

A discussão encerra com WL debochando da afirmação feita por ele sobre o quarto lugar. "Agradecer você? kkkk tua torcida nao, da Rachel", apontou o influenciador. Na web, seguidores dividiram opiniões sobre a briga.

"Estou do lado da Jaque, realmente ela prometeu antes de saber que ele falava mal dela, e ainda ter que dar 50 mil pra ele?", escreveu uma fã. Outro internauta também comentou afirmando que ela deveria pagar: "Amo a Jaquelline, mas ela prometeu né! Deveria ao menos cumprir o combinado".