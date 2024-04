Mãe de Matteus assume que não queria o filho engatando romance

O Encontro, na TV Globo, recebeu na manhã desta quarta-feira (17), a mãe de Matteus, vice-campeão do "BBB 24", a mãe de Isabelle Nogueira e a companheira de Davi Brito, a Mani. Contudo, durante a entrevista com Luciane Amaral, ela soltou o verbo sobre relacionamentos que filho viveu dentro do reality.

Pra quem não acompanhou o reality, Matteus se envolveu com Deniziane no início do programa. No entanto, a sister terminou com ele. Há poucos dias, depois de muitos flertes, o Alegrete e Isabelle Nogueira começaram a ficar. A atitude do brother não foi nada aprovada pela mãe.

"Preferia que ele não tivesse se relacionado com ninguém. Achei que poderia atrapalhar o jogo dele", disse ela afirmando que isso poderia ter atrapalhado ele no jogo. Sobre a possibilidade de algum namoro engatar fora da casa, Luciane afirmou que não vai opinar. "O que ele decidir, vai ser aprovado. Ele estando feliz, estou feliz", disparou.

A expressão séria e a fala da mãe do vice-campeão do BBB 24, Luciane Amaral foi detonada nas redes sociais. "O tipo de sogra que nós mulheres não gostamos", escreveu uma internauta. "Eu achei ela tão amarga, credo! E a mãe da Isabelle tão gente boa", comparou outra seguidora.

O vice-campão do "BBB 24", Matteus Amaral participou do Bate-papo BBB ao lado de Isabelle Nogueira, na madrugada desta quarta-feira (17). O Alegrete conheceu a mãe de Cunhã por meio de uma chamada de vídeo e surpreendeu à todos com um pedido de "namoro".