Bailarina do SBT se demite após piada racista de Ratinho

Cintia Mello, bailarina do Programa do Ratinho, se pronunciou nesta quinta-feira (18), através do seu perfil do instagram, e comunicou que pediu demissão do SBT. A decisão aconteceu após uma polêmica envolvendo uma fala racista do apresentador.

No pronunciamento, Cintia, que estava há nove anos fazendo parte do balé, explicou: “Eu decidi me desligar do Programa do Ratinho. Alguns dias atrás eu fui tragada por uma situação que eu não escolhi passar. Fui pega de surpresa para uma brincadeira inoportuna”

A bailarina contou que ainda não entendeu o que motivou o comentário do apresentador e tentou questioná-lo: “Por ter liberdade, afinal, são nove anos de convivência, eu resolvi buscar uma conversa”. “Eu tinha esperança de que algo acontecesse. Uma conversa pessoalmente, ou uma nota, ou até um esclarecimento público… porque meu constrangimento foi público. Mas nada aconteceu”.

Além disso, a dançarina desabafou e revelou que não foi bem assistida pela equipe após o acontecimento: “E o pior: recebi olhares hostis de algumas pessoas, como se eu tivesse culpa de tudo aquilo que estava acontecendo”. “Ali eu percebi que ninguém se importava e que não era mais o meu lugar, pois eu sei muito bem distinguir gratidão de submissão”

O caso em questão aconteceu durante o programa do Ratinho. Em determinado momento, o apresentador perguntou a Cintia Mello se ela estava usando uma peruca. Entretanto, a dançarina estava com seu cabelo natural. Logo depois, ele insiste e chega a puxar o cabelo da bailarina para confirmar que realmente não era uma peruca. A atitude foi vista como racista por internautas e telespectadores.

Na última segunda-feira (01) em programa ao vivo, Ratinho diz que cabelo da dançarina era peruca e que achou um piolho. Puro suco do Racismo Recreativo! pic.twitter.com/oAx5Lt3CNL — Africanize (@africanize_) April 3, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cintia Mello (@cintiamellomel)