Monjardim ignora dívidas e presenteia Matteus Alegrete com cavalos

Jayme Monjardim, diretor da TV Globo, deu um presente e tanto para Matteus Alegrete. O ex-brother ganhou dois valos caríssimos. O valor de cada um dos animais da raça em questão, pode chegar a R$15 mil. Acontece que apesar do presente generoso, Monjardim está endividado.

Segundo informações do jornalista Daniel Nascimento, do jornal o Dia, o diretor acumula dívidas de IPTU. Jayme não pagou o imposto da casa de praia onde a mãe dele, dona Maysa, viveu. A residência está situada em Maricá, litoral fluminense.

De acordo com informações da prefeitura de Maricá, a dívida de Monjardim chega a quantia de R$1.030; referente ao ano de 2018. Em março de 2023, o juiz Guilherme Rodrigues de Andrade determinou a citação e penhora dos bens do diretor da TV Globo, para pagamento da dívida ativa. A ação também seria para cobrir os honorários dos advogados.

Apesar disso, até outubro do ano passado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ainda não tinha conseguido realizar contato com o diretor. Dessa forma, Monjardim não pôde ser citado para a cobrança judicial ser feita.

O diretor é apaixonado por animais e cria cavalos da raça crioula há mais de vinte anos. A decisão de doar as duas éguas a Matteus se deu após Monjardim ficar sabendo, através do “BBB 24”, que o gaúcho tinha o sonho de criar os animais. Alegrete chegou a citar a criação de Jayme como exemplo, ainda quando estava dentro do reality.