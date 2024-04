Belo lamenta e fala pela primeira vez sobre o término com Gracyanne

Após o escândalo envolvendo a separação de Belo e Gracyanne Barbosa, o cantor decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o assunto. O artista lamentou que tudo isso tenha acontecido. O casal rompeu a relação após dezesseis anos juntos.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Belo desabafou: “Muito triste de verdade com tudo isso que estão fazendo”. Em seguida, o cantor acrescentou sobre a situação do casal: "Deus sabe de todas as coisas". O casal já estava há oito meses separados, ainda que vivessem na mesma casa.

O cantor não quis dar mais detalhes sobre o fim do matrimônio e a suposta traição de Gracyanne. Entretanto, a influenciadora já se pronunciou sobre a separação: "Estávamos [ela e Belo] decididos a separar, já estava muito ruim, nossa relação não envolve um casal, envolve muitas pessoas, são coisas de família, escritório, empresário, quinhentas pessoas dando palpite”.



Belo, ainda segundo o jornalista Leo Dias, já assinou o contrato da compra de sua nova mansão, localizada no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. O imóvel está avaliado em R$10 milhões. O cantor deve se mudar em breve.

Além disso, a residência onde o casal morava deve continuar com Gracyanne. Vale lembrar que a musa fitness não descarta totalmente uma reconciliação: “E não vou falar que eu não quero voltar , eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida, mas hoje não sei se a gente tem um futuro”.







