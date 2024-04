Dona Dea não se arrepente de treta com Yasmin e alfineta modelo

Dona Déa parece não ter se arrependido sobre as alfinetadas que deu em Yasmin Brunet, durante a gravação do programa “Domingão com Huck”. Na época, a mãe de Paulo Gustavo criticou a postura da modelo durante o reality e ainda presenteou a ex-sister com um livro sobre racismo.

Em entrevista ao jornalista Marcos Bulques, do Conexão Entrevista, Déa diz não ter se arrependido sobre alfinetada na ex-BBB, após ser questionada pelo comunicador: "Falaria tudo de novo e muito mais. Eu não tenho medo”.

A mãe de Paulo Gustavo ainda acrescentou: “Eu já passei por tanta coisa, que tudo que acontecer, falar de mim, falar porque eu falei, não, eu nem me preocupo. Se fosse uma coisa séria, que eu tivesse feito uma grande injustiça, talvez eu refletisse e pedisse até perdão, mas falar tudo aquilo que eu falei, eu falei muito mais, que não saiu na televisão".

Déa Lúcia concluiu confirmando sobre o livro que deu de presente a Yasmin: “Inclusive, dei um livro chamado Macacos pra pessoa [Yasmin Brunet] aprender sobre os negros. Falaria tudo de novo, falo aqui, falo amanhã, falo depois de amanhã, vou falando. Minha vida é uma briga constante".

Nas redes sociais, internautas dividiram opiniões. Alguns, apoiaram a Déa: “Dona Dea é perfeita. Fala na cara mesmo e tá nem aí pra nada”. Já outros, criticaram: “Se eu fosse a Yasmim metia um processo nesta senhora! Já que ela pode falar o q quer tem que provar”.

