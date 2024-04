Adms de Matteus são demitidos e detonam ex-BBB

Os administradores das redes sociais do vice-campeão do "BBB 24", Matteus Amaral, foram desligados dos perfis neste sábado (20). No entanto, o grupo não ficou nada satisfeito com a postura adotada pela nova equipe e pelo Alegrete.

No X, antigo Twitter, Matteus está sendo detonado: "O que mais me dói é saber que 3 meses de trabalho voluntário, foi invalidado dessa forma, só chegar e desconectar os adms foi o pior tiro no pé que já recebi, nem um OBRIGADO sabe? Nunca repito NUNCA me aconteceu isso antes, estou decepcionado demais", disparou um rapaz.

Outra pessoa também se mostrou indignada com a forma que foi a situação foi conduzida. "Eu fui um dos primeiros a entrar na equipe, quando estava largada as traças eu me disponibilizei, fiz o meu melhor, me doei total, por amor mesmo a Matteus e no fim, somem sem nem mesmo dá um obrigado!!

Eu só espero que Matteus seja muito feliz, só isso".

No entanto, alguns seguidores rebateram as exposições feitas pelos ex-administradores. "Faltou mencionarem que falaram mal dele e até da casa da vó dele. Bem que ele fez", defendeu uma fã. "Esses adms falaram mal de toda a família dele, da casa dele e dele tbm! Matteus tá certíssimo", disparou outro internauta.

Apesar da repercussão sobre a mudança de administradores das redes sociais, Matteus Amaral ainda não se pronunciou sobre a polêmica. Inclusive, o Alegrete chegou na manhã deste sábado (20), em sua terra natal e reencontrou a família.

