Mani Rego ressurge na web e é chamada de golpista

Mani Rego, agora ex-esposa do ex-BBB Davi Brito, apareceu nesta segunda-feira (22) em sua barraca, na capital baiana, para retomar as atividades. A influenciadora aproveitou para falar com os seguidores e foi chamada de golpista.

No vídeo postado por Mani, a influenciadora aparece sorridente e começa: “Oi gente, bom dia. Iniciando mais uma semana de trabalho nesse local que me enche de alegria. Uma semana abençoada a todos e fiquem com Deus”.

Após a aparição, internautas apontaram: “A pessoa com 6 milhões de seguidores acorda na segunda pra vender lanche em barraca de rua, tá bom. O golpe tá aí, cai quem quer”. “Só idiotas acreditam que ela voltou pra barraquinha com 6 milhões e meio de seguidores,engajamento forte e em alta”.

Ainda nas redes sociais, outras pessoas acrescentaram: “Ela é muito biscoiteira … vcs caindo bem que nem patos nesse papinho”. “Gente, vcs não estão enxergando a realidade dessa história. Povo massacrando Davi, mas pra mim ela só se aproveitou disso tudo!” “Que estratégia em pai, sumir e aparecer na barraca pra dar uma de mulher sofrida batalhadora”.

Apesar disso, alguns fãs saíram em defesa de Mani: “É isso que muitos não estão entendendo… Mani não é essa pessoa que se deixa abalar ou que perde seu tempo respondendo ataques pq tudo que ela sabe fazer nessa vida é TRABALHAR. Só quem conhece a realidade de alguém batalhador, consegue entender quem é Mani Rego! “Muito orgulho dela mulher forte guerreira com muitas brasileiras”.