Henrique e Juliano não vão a Tributo a Marília Mendonça; Saiba o motivo

Henrique e Juliano não irão participar do tributo a Marília Mendonça, que vai acontecer no dia cinco de outubro deste ano. Isso porque a dupla não quer regravar o show que fizeram com a rainha do sertanejo em 2016.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, os sertanejos afirmaram que jamais irão repetir aquela gravação. Isso porque eles guardam na memória como um dia único e marcante ao lado de Marília. Henrique e Juliano eram muito próximos à cantora e já fizeram centenas de homenagens desde a partida da artista.

No depoimento, os cantores explicaram: “No iremos regravar nenhuma música que gravamos com a Marília. Não vamos apagar a história nem substituí-la. Eu respeito cada linha do que foi escrito por ela quando ela esteve aqui. Cada página da história que vivemos.”

A gravação em questão a que eles se referiram é da música “A Flor e O Beija-Flor”, do DVD Novas Histórias. O vídeo tem mais de 600 milhões de visualizações no youtube e é um dos maiores sucessos da dupla.

O tributo a Marília Mendonça está sendo promovido pelo Spotify e vai acontecer no Allianz Parque, em São Paulo. O evento vai contar com a presença de grandes artistas, como Maiara & Maraisa e Léo Santana.