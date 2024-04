Michel e Leidy lamentam falta de oportunidades após saírem do BBB 24

Michel Ribeiro fez um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira (26). O ex-BBB se mostrou decepcionado com a falta de oportunidades, após a saída do reality e afirmou que apenas alguns participantes foram privilegiados.

Em uma publicação feita no Twitter, uma pessoa da equipe do ex-brother diz: Confesso que eu, adm, pensei que as oportunidades chegariam para TODOS, ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil pra maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos ou estão devendo, ou gastando o que não tem em busca de oportunidades".

Leidy Elin também aproveitou para escrever: “As vezes parece que estamos nadando para morre na praia”. Alguns fãs responderam: “Vai morrer na praia nada, vai vencer muito!!!!!!” “Pronto, agora eles combinaram esse choro coletivo”.

Antes de entrar no programa, Michel trabalhava como professor de Geografia e estudava Medicina Veterinária. Ele trancou a faculdade no 6° período. Já Leidy, trabalhava como manicure, trancista e também fazia sobrancelhas.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao desabafo de Michel: “Po, então para de gastar. Todo mundo sabe quem vingou ou não no pós bbb. Ficar fazendo dívida não vai mudar nada”. “O problema não está só nos contratos da Globo. O problema é que vcs tiveram oportunidades de se destacarem mas preferiram chutar uma pessoa achando que era cachorro morto e alimentando ego de gente que não precisava”.

