Sonia Abrão perde a paciência e manda Mani esquecer Davi

Sonia Abrão se pronunciou nesta sexta-feira (26), sobre o fim do relacionamento de Mani Rego com Davi Brito. A apresentadora deu sua opinião após a baiana vir a público esclarecer mais uma vez sobre a crise na relação com o ex-BBB.

A comunicadora mandou um recado ao vivo, durante o programa A Tarde é Sua: "Que tudo dê muito certo para ela, para toda a família, agora esquece o Davi! Cada um segue a sua trilha aí e que eles sejam bem-sucedidos".

Em outro momento, ainda durante o programa, a apresentadora ainda alfinetou a vendedora de lanches: "Quando ela fala nos 100 dias, dá a impressão de que quem estava no Big Brother era ela, ela que jogou. Ficou meio esquisito".

Sonia ainda acrescentou: "A gente quer que ela deslanche, porque sabemos que a Mani é uma batalhadora. Mas o que me incomodou é que no final do vídeo ela manda uma indireta falando que 'a verdade vai aparecer”.

Na declaração de Mani, a baiana disse:“Acreditamos na verdade, em Deus e nessa força que a mulher preta tem. Nós vamos dar continuidade nesse trabalho que começamos, pois a verdade vai sempre prevalecer… Quero agradecer a Deus por ter me sustentado até aqui, pois sem ele a gente não estaria aqui. Desde o começo, foi um momento muito difícil, mas eu confio em Deus e sei que a verdade sempre vai prevalecer”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)