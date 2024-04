Bailarinas de Leonardo rompem silêncio sobre polêmica com calcinhas em show

Bailarinas do cantor Leonardo se pronunciaram novamente nesta segunda-feira (29), após repercussão negativa do figurino que elas usaram em um show do cantor, na cidade de Bela Vista de Minas (MG). Na apresentação em questão, as dançarinas estavam usando lingerie bege e o público acreditou que as profissionais estavam com partes íntimas à mostra.

Em entrevista à revista Quem, Nanny Azevedo, uma das bailarinas, explicou que o vídeo que circula na internet teria passado por alteração, através de inteligência artificial. Por este motivo, nas imagens foi possível “borrar” as peças íntimas das dançarinas e quem assistiu, teve a ilusão de ótica de que elas estavam nuas.

Nanny deu detalhes sobre o caso: "Tudo foi um mal-entendido. Na verdade, o vídeo que viralizou (nas redes) foi manipulado. No vídeo original dá para ver nitidamente que é uma calcinha nude. Não é uma calcinha, é um hot pant nude, um top nude e um vestido de renda. Esse é o nosso figurino".

Em seguida, ela acrescentou: "Apagaram, ou seja, fizeram alguma edição no Photoshop que suavizou a hot pant nude e parece que está pele com pele [nua]. Essa foi a primeira impressão. Quando recebemos, fomos atrás do vídeo para saber. Nitidamente, dá para notar que está suavizado. Não temos noção de onde saiu, como saiu essa manipulação".

A bailarina também lamentou: "O que mais nos incomoda é o fato de não ter existido aquilo. Não tem como pensar que estamos sem calcinha dançando para o artista mais consagrado da música sertaneja. É óbvio que não estaríamos dançando sem calcinha em um show do Leonardo".

O que diz o cantor

A assessoria de comunicação de Leonardo revelou que o cantor não vai se pronunciar sobre a repercussão. O balé do sertanejo é composto por dez bailarinas, que se revezam nos shows do cantor. Apenas seis delas dançam em cada apresentação.



Show do Leonardo as bailarinas sem calcinha ou é impressão minha!? ????

Vê pra mim produção: pic.twitter.com/oK4Znb6KTi — Round 6 (@OficialRound6) April 26, 2024



