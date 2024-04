Gusttavo Lima interrompe show ao ver homem agredindo mulher

Gustavo Lima foi alvo de aplausos após defender uma fã, durante um show no Ribeirão Rodeo Music 2024, em Ribeirão Preto (SP). O cantor chamou atenção de um homem que estava agredindo uma mulher na plateia, durante a apresentação. A cena foi vista pelo sertanejo, de cima do palco.

O sertanejo estava cantando a música “Estrada da Vida”, quando notou uma movimentação estranha. Lima então caminhou ao longo da passarela do palco e pediu para parar o show, com intuito de tentar entender do que se tratava a confusão.

Em seguida, o cantor manda um recado no microfone: ““Atenção, segurança. É a primeira vez que eu vejo um homem levantar a mão para uma mulher. Aí é sacanagem, aí não (...) É covarde, não pode fazer isso não. Quando vem a desordem, a ordem tem que voltar”.

Logo depois, o agressor teria tentado justificar o motivo da confusão, mas Gustavo Lima não quis dar ouvidos, achando a cena ainda inadmissível. Então, o cantor instruiu a equipe de seguranças, indicando onde estava o homem para ser detido.

Nas redes sociais, internautas apoiaram a atitude do sertanejo: “Presenciei e ele foi maravilhoso e sensato”. “Quando a desordem vem a ordem tem que voltar. Pqp gostei dessa frase hemm”. “Gostei da atitude. Alguns cantores têm essas atitudes lindas no show. Desnecessário essas pessoas que vai pra show brigar”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONCEITO SERTANEJO (@conceitosertanejo)