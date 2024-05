Patati Patatá Circo Show abre suas portas para receber espetáculo circense cristão 'Seja Luz', de Igor Faria

O projeto 'Seja Luz', criado pelo empresário Igor Faria, chega a São Paulo, em junho deste ano, trazendo um emocionante e surpreendente espetáculo circense completamente baseado na história bíblica, com repertório que homenageia também grandes nomes da música gospel brasileira ao longo da história.

Igor Faria é atualmente um dos maiores e mais influentes empresários brasileiros. Ainda aos 21 anos, ele foi incluído pela renomada revista Forbes na seleta lista '30 Under 30', como um dos jovens capazes de transformar uma geração no Brasil.

Sem dúvidas, você já assistiu um vídeo ou espetáculo da dupla de palhaços Patati Patatá, da qual Igor Faria é presidente e fundador do Patati Patatá Circo Show. Sob a direção do empresário, os espetáculos da dupla foram assistidos por mais de 2.5 milhões de pessoas, somente no Circo. Além de reunir nas plataformas de streaming mais de 10 bilhões de plays.

Por meio da alegria de Patati Patatá, Igor Faria deixou sua marca no coração das crianças e famílias brasileiras e na história do entretenimento, mostrando que o verdadeiro empreendedor pode criar não apenas negócios de sucesso, mas também momentos inesquecíveis de diversão e felicidade.

O espetáculo

A ideia do espetáculo cristão circense “Seja Luz” nasceu como uma iniciativa de produzir entretenimento de máxima qualidade voltada ao público cristão. A apresentação reunirá o melhor do circo e levará o telespectador a um passeio inesquecível pela história da música gospel no Brasil, como uma proposta inovadora de apresentação.

O roteiro tem como base os princípios bíblicos e retrata diferentes épocas da música gospel no Brasil. A apresentação conta com canções que marcaram época, trazendo de fato um passeio pela história fonográfica, com enredos como: ‘Lugar secreto’, ‘Hino da vitória’, ‘Porque Ele vive’, ‘Marca da promessa’, ‘Deserto’, ‘Bençãos que não tem fim’, ‘Ousado amor’ e muitos outros.

A proposta é que simultaneamente a apresentação musical, aconteça os números circenses como malabarismo, acrobacias, equilibrismo, números aéreos, contorcionismo e muito mais da arte circense com elenco de ponta, iluminação e figurinos que são um show à parte!

“Toda a qualidade que até hoje apresentamos através da marca Patati Patatá, em circos, turnês e shows, será aplicada desta vez em uma admirável entrega com figurinos, iluminação, som, seleção de atores e cantores da melhor qualidade. Meu desejo é que jovens e adultos cristãos vivam o melhor do entretenimento no espetáculo “Seja Luz”, diz Igor Faria.

A estreia acontece no dia 6 de junho deste ano, no Patati Patatá Circo Show, localizada na rua Uriel Gaspar, 149, - Tatuapé, São Paulo–SP. O local comporta até 950 pessoas. Espetáculo recomendado para jovens e adultos.

Seja luz

No YouTube, Igor Faria tem dedicado sua atenção ao projeto “Seja Luz”, apresentando mensagens matinais bastante objetivas, onde fala sobre fé, amor, esperança, perspectiva de futuro, família, saúde mental e outros temas relacionados.

A intenção do canal é justamente falar sobre a importância e capacidade de cada pessoa como indivíduo em ser luz para todos à volta e para si, pois só assim somos capazes de viver grandes feitos e cumprir o seu propósito.

As mensagens são transmitidas em seu canal oficial no YouTube e também diariamente na Rede Mais Família de Televisão.