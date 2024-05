Belle Silva grava vídeo pedindo esmola para ter luxo e é detonada

Belle Silva, esposa do jogador Thiago Silva, causou polêmica ao postar um vídeo pedindo dinheiro na rua. A influenciadora entrou em uma trend que viralizou nas redes sociais, mas foi detonada por seus seguidores.

Ela segura uma placa escrita "need money for Hermès", que quer dizer "preciso de dinheiro para Hermès", uma marca de produtos de luxo. No entanto, Belle já aparece no vídeo com várias bolsas da grife francesa.

Além disso, Belle também é vista sentada na calçada, enquanto algumas pessoas passam e deixam dinheiro em uma caixinha, sem deixar claro se o dinheiro foi dado por desconhecidos ou se foi combinado para o vídeo.

As bolsas da Hermès são conhecidas por serem bem caras, chegando a custar alguns milhares de dólares. Por exemplo, a famosa bolsa Birkin da Hermès tem preços a partir de $10.000 dólares.

Os internautas criticaram a influenciadora pelo conteúdo do vídeo. "Ridículo! Deixando de seguir imediatamente", comentou uma pessoa. “Se ela soubesse o significado de pedir esmola, jamais faria um vídeo assim para se promover”, disse outra. "A noção correndo lá atrás", ironizou mais uma.