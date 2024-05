Maiara e Maraisa se apresentam no RS em meio à calamidade pública

Maiara e Maraisa não compartilharam nas redes sociais oficial da dupla, mas ambas se apresentaram neste final de semana na cidade Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul. Entretanto, a apresentação das sertanejas em uma das cidades que não sofreram com o impacto climático severo, ocorreu em meio à situação de calamidade pública que assola o estado, devido às cheias provocadas pelas chuvas recorrentes.

Contudo, um vídeo que circula nas redes sociais mostra que as gêmeas fizeram um esforço para não descumprir a agenda, mesmo diante de tanta tragédia local. “Nós não poderíamos deixar de estar com vocês aqui nessa noite, viu? Então, vamos cantar?”, disse Maraisa.

já que hj estão às escondidas eu espalho pic.twitter.com/mrZdIOApg1 — raffa farias (@onlymaraisando) May 5, 2024

Em outro momento do show, foi a vez de Maiara se pronunciar sobre o momento difícil que o Rio Grande do Sul vem atravessando. “A gente está dando o nosso melhor aqui e acho que todos vocês estão dando o melhor. Quero pedir para vocês que se cuidem na volta para casa, cuidem de seus amigos, seus familiares. Tudo isso, se Deus quiser, vai passar”, disse a artista.

Rio Grande do Sul vive calamidade pública

Até a noite deste domingo (5), a Defesa Civil havia registrado 78 mortes pela tragédia climática. O reconhecimento de calamidade pública por parte do Governo Federal permite agilizar os repasses de verbas federais para os locais mais atingidos pelas chuvas. Desta forma, o repasse da verba enfrentará menos burocracias.

Entre as cidades reconhecidas por estado de calamidade estão Porto Alegre, capital do estado, e cidades populosas como Canoas e Caxias do Sul. Além das 78 mortes já confirmadas, Outros quatro óbitos já confirmados estão sendo investigados, para verificar se têm relação com a tragédia.