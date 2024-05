Nego Di surpreende e surge na linha de frente de resgates no RS

Se um dia o humorista e ex-BBB, Nego Di, esteve cancelado nas redes sociais, o panorama hoje é outro. O rapaz, que é morador do Rio Grande do Sul, surpreendeu a todos ao se voluntariar para atuar na linha de frente dos resgates às vítimas das enchentes provocadas pelas fortes chuvas. O estado segue em situação de calamidade pública e pouco mais de 330 cidades já foram reconhecidas em situação crítica pelo Governo Federal.

Além disso, nas redes sociais, Nego Di tem estado bastante ativo orientando a população de outros estados sobre como podem ajudar o povo do Sul. O ex-BBB também tem se mobilizado para conseguir barcos e helicópteros para auxiliar nos resgates às vítimas das enchentes.

Neste domingo (5), ele esteve em Canoas, uma das cidades mais afetadas com os alagamentos. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Nego Di revelou quais insumos urgentes são necessários para ajudar as vítimas e a falta de água potável.

“A galera de Canoas ainda está precisando de ajuda. Precisa de jetski, barco, óleo, gasolina, de água, muita água, sanduíche, cachorro quente, marmita. Quem quer ajudar faz comida e doa para essa galera”, relatou Nego Di.

Dificuldades no resgate

O humorista ainda comentou que à noite costuma bater um desespero maior para conseguir resgatar as pessoas que ainda estão ilhadas. “Aproveitar que é cedo, tem que comprar lanterna porque ontem ficou de noite e a galera ficou desesperada para socorrer no escuro e ficou ruim porque a gente não conseguia lanterna”, disse Nego Di.

Nego Di detona governador do RS

Também nas redes sociais, Nego Di aproveitou para fazer um apelo para que as pessoas não façam suas doações para a vakinha disponibilizada pelo governador do estado, Eduardo Leite. O ex-BBB aproveitou para detonar o político pela atitude de pedir doações do povo.

"Não manda dinheiro pro estado. Tudo que eles recolhem, que é bilhões, trilhões de impostos por ano, tem que ser o suficiente para ajudar as pessoas e se não for eles não tem que ter essa cara de pau de pedir pix, de pedir dinheiro pro cidadão que já está trancado dentro de casa”, criticou Nego Di.

“Tá todo mundo sem internet, sem luz, sem água, sem comida. Então assim ó, o governo não tem nem como distribuir esse dinheiro que ele está arrecadando. [...] É um absurdo. É uma pouca vergonha o governo tá pedindo dinheiro pro cidadão nesse momento”, completou o ex-BBB, em tom de revolta.