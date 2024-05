Whindersson Nunes se une ao Vasco em show com arrecadação para RS

O humorista Whindersson Nunes, torcedor do Vasco da Gama, propôs a utilização do estádio do seu time do coração para um show beneficente em apoio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Além disso, ele está ativo em suas redes sociais, pedindo aos seus fãs que contribuam para ajudar as cidades afetadas.

“Podia me emprestar São Januário né não, Vasco da Gama? Faço um show e a gente manda a grana para o pessoal no Sul, eu pago a estrutura e você me empresta o estádio, bó?”, comentou Whindersson no X (antigo Twitter).

Pouco depois, o time carioca publicou que aceitou o convite. "Vambora! Boa ideia. Conte conosco. Vamos falar no privado para combinar os detalhes”.

Vamos falar no pv pra combinar os detalhes. ???????? https://t.co/OxSGuqJuN4 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 5, 2024

A ação foi bem recebida pelos internautas, que elogiaram o humorista. “Tu é enorme cara. Que a vida te dê tudo em dobro”, disse um seguidor. “Um show beneficente no estádio do Vasco seria uma união perfeita de esporte e solidariedade”, comentou outro. “Parabéns! Vc sempre me surpreende!”, disse mais um.

Arrecadação de dinheiro

O piauiense também compartilhou o progresso da sua campanha de arrecadação de fundos nas redes sociais, que ultrapassou R$ 3 milhões. "A nossa conta de doações ficou nesse valor e vai ser gasto todo até o último centavo pra ajudar o Sul (ou possivelmente passado pra conta deles, o que decidirem ser mais ágil e melhor pras pessoas)", escreveu Whindersson.