Ex-Malhação faz acordo com MP após prisão por porte ilegal de arma

O ator Alexandre Slaviero, conhecido por interpretar Kiko em "Malhação", chegou a um acordo com o Ministério Público para evitar uma punição depois de ser preso por porte ilegal de arma, de acordo com informações do colunista Daniel Nascimento, do ODIA.

Em fevereiro de 2023, Slaviero foi detido no Rio de Janeiro sob a acusação de ameaçar uma garota de programa com um revólver, se recusando a pagar pelos serviços. Mas, após uma finança de R$ 2 mil, ele foi liberado para responder pelo crime em liberdade.

Além disso, documentos obtidos por Daniel Nascimento revelam que o artista aceitou um acordo de não persecução penal nos termos propostos pelo Ministério Público e admitiu os eventos descritos na denúncia durante uma audiência em janeiro deste ano.

O acordo de não persecução penal é uma forma de evitar julgamento ou uma condenação formal, com o acusado concordando em cumprir certas condições, como pagar multas ou prestar serviços comunitários.

Contudo, no caso de Alexandre, o Ministério Público determinou que ele fizesse o pagamento de R$ 1.412 em favor da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, organização que apoia pessoas refugiadas desde 1976.