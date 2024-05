Gaúcha, Patrícia Poeta apresenta o Encontro direto de Porto Alegre

Patrícia Poeta surpreendeu os telespectadores na manhã desta segunda-feira (06) ao aparecer ao vivo no programa Encontro, direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A apresentadora, que é nascida na cidade de São Jerônimo, no estado gaúcho, revelou que precisou percorrer mais de 7 horas de carro para chegar até o local da catástrofe.

A apresentadora deu início ao programa e disse: "Olá, bom dia, começando o encontro desta segunda-feira direto de Porto Alegre, acompanhando de perto essa catástrofe climática do estado do Rio Grande do Sul, a maior delas, a mais histórica de todas".

Em seguida, Poeta explicou que aterrissou em Santa Catarina porque os aeroportos do Rio Grande do Sul estão fechados: "Para chegar aqui não foi uma tarefa fácil, eu confesso para você aí de casa. Aeroporto fechado, rodoviária fechada em função da quantidade de água nas ruas, ruas completamente alagadas. Para você ter uma noção, para a gente chegar aqui, a gente desceu no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, de lá pegamos um carro, andamos mais de 7 horas para chegar até Porto Alegre".

Logo depois, Patrícia lamentou a situação: "Quero dizer primeiro o seguinte, que voltar para terra natal, um cenário desolador desses aqui, é muito difícil. Eu confesso a você aí de casa. Mas a gente vai focar, vai tentar fazer o trabalho da melhor forma possível para ajudar os meus conterrâneos".

Vale lembrar que o último boletim divulgado pela Defesa Civil nesta segunda (06) mostrou que ao todo, já são 83 mortes, 111 pessoas estão desaparecidas e 276 feridas, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Glow News (@glownewsbr)