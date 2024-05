Belo: Veja quem é a amante que ganhou carro zero do cantor

Após vazar a informação do caso extraconjugal que Belo mantinha, agora foi revelada a identidade da amante do cantor. Rayane Figliuzzi, de 26, é modelo, empresária e tem um passado para lá de polêmico. A influenciadora já foi presa acusada de aplicar golpes.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, a affair de Belo já foi para cadeia por praticar estelionato. O crime em questão aconteceu em 2022 e Rayane cumpriu prisão domiciliar, já que tinha um filho bebê em casa. Sim, caro leitor. É isso mesmo.

O perfil de Rayane no Instagram é fechado. A modelo tem 111 mil seguidores e compartilha com eles um pouquinho da rotina, com conteúdos sobre beleza e bem-estar. A empresária também vende roupas de moda praia em um site

Contudo, a ficha profissional da influenciadora não para por aí. Em 2017, a jovem participou do clipe “Aquela Mina”, de MC Mateus, produzido por Kondzilla. Além disso, ela também já exerceu a função de assessora em cargo comissionado da Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (CEPERJ) durante o governo de Wilson Witzel.

Nas redes sociais, internautas escreveram: “Ela também já ficou com Saulo quando ele estava com a Gabi Brandt”. “E vocês metendo o pau na Gracyanne e ele já com amante há muito mais tempo”. “Para mim eu acho que eles tinham relacionamento aberto, não é possível”.