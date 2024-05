William Bonner embarca em avião da FAB para o RS e é detonado

William Bonner embarcou em um avião da Força Aérea Brasileira, na manhã desta segunda-feira (6) para Canoas, no Rio Grande do Sul. O apresentador revelou que está levando doações para as vítimas das enchentes e que a TV Globo irá destinar o valor referente à viagem, como doação a uma Instituição indicada pelo órgão militar.

No vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista explica: “Estou aqui na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e daqui a alguns minutos eu vou embarcar com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul, a bordo de um avião da FAB que vai levar doações para aquela região”.

Em seguida, o apresentador continua: “Esse avião aqui, que está atrás de mim, está levando, por exemplo, um hospital de campanha para as pessoas que estão precisando de ajuda no Rio Grande do Sul”.

Além disso, William Bonner revelou que o Jornal Nacional desta segunda (06), será um pouco diferente: “Nós vamos apresentar o Jornal Nacional lá do Rio Grande do Sul acompanhando esse momento tão dramático da história do estado”.

Nas redes sociais, internautas escreveram: “Depois do show partiu fazer story no Rio Grande do Sul. É lamentável”. “Dá o lugar para um bombeiro, médico, enfermeiro, cozinheiro”. “Depois do show em área vip, toda a elite segue para Porto Alegre atrapalhar o serviço dos voluntários pra ganhar like”.