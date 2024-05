Eduardo Paes anuncia acerto para show do Bruno Mars no Rio de Janeiro

O Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou que o show de Bruno Mars vai acontecer na cidade. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9), através das redes sociais. O político havia dito anteriormente que não permitiria que o espetáculo acontecesse na cidade.

Na publicação, Paes escreveu: "Habemus Bruno Mars!" e marcou o cantor. Internautas então questionaram: "Solta a data Dudu". "Qual a nova data? Por favor, divulga logo, eu já tenho minhas passagens compradas!"

Após Bruno Mars anunciar que na turnê no Brasil, faria um dos shows no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade se pronunciou em relação a data divulgada. Segundo ele, não seria possível que o evento acontecesse em um período tão próximo às eleições. "O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer... principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal...qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos".

Em seguida, o prefeito contou que já havia avisado a produção do evento: "Informamos isso à produção do show do artista Bruno Mars no mesmo dia da divulgação da data do dia 04 de outubro para o show no Rio de Janeiro. Mesmo assim eles fizeram a venda de ingressos. A prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições".

Contudo, a venda foi feita mesmo assim para a data que não tinha sido autorizada pela Prefeitura da cidade. Ao saber disso, Eduardo Paes fez o apelo através das redes sociais: 'Não comprem!!!" "Nesses dias não acontecerá o show no Rio de Janeiro. E mesmo assim insistem em vender. Queremos muito a presença de Bruno Mars aqui. Só precisam respeitar as regras da cidade".