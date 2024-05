Leonardo chama show de Madonna de satanista e detona: "suruba"

O cantor Leonardo criticou o show da Madonna que aconteceu na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (04). O sertanejo definiu a apresentação da artista como uma suruba. A revelação foi feita durante uma entrevista, nesta quinta-feira (09).

Ao ser questionado sobre o que achava do show da Rainha do Pop, ele disse: “A gente não perde tempo com esse tipo de show. Aquilo não é show, aquilo é uma suruba. Aquilo lá você faz em outro lugar, não é em show, não é em palco. Se tiver que fazer, faz em uma casa de swing”.



Em seguida, ele acrescentou que admira Madonna como cantora: “Ela é uma baita de uma cantora. Quem somos nós meros mortais para falar de uma cantora como Madonna, né?! Com aquele vigor físico, com aquela dança maravilhosa que ela faz”.



Contudo, Leonardo também afirmou que a Rainha do Pop fez um show satanista e explicou: “Mas tem muita coisa ali que é voltada para o satanás, para o diabo. É muita coisa errada, eu acho. Eu acho, a minha opinião”.



Por fim, o sertanejo finalizou: “A performance da Madonna, a cantora, é demais. É maravilhosa. Agora, o contexto em si, com o satanismo junto, para mim, eu sou cristão, então eu não gosto, entendeu? Estou falando o que eu acho”.