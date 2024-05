Janja e Whindersson Nunes trocam farpas na web

Whindersson Nunes e a primeira-dama Janja da Silva trocaram farpas em uma rede social, nesta quinta-feira (09). O influenciador debochou da socióloga após a esposa do presidente se mostrar emocionada com o resgate do cavalo caramelo, em Canoas, no Rio Grande do Sul.

Janja fez uma publicação no X, antigo twitter, e se mostrou feliz em saber que o animal tinha sido salvo após ficar ilhado na enchente: “Muito emocionada! Desde às 6h da manhã estamos mobilizados e conseguimos salvar o cavalo Caramelo!”.



Em seguida, o humorista então respondeu a postagem da primeira-dama com deboche. Ele publicou uma foto da influenciadora Jade Picon lavando roupa na beira de um rio. A cena é da novela Travessia, da TV Globo.



O clima esquentou e Janta parece não ter gostado da atitude do youtuber. Ela escreveu: “Ele não sabe que já inventaram máquina de lavar roupa faz tempo que libera o tempo da mulher fazer e estar onde quiser”.



Internautas não gostaram da resposta de Whindersson, criticaram o influenciador, e o chamaram de misógino. Ele então se justificou: “Esse tweet não faz alusão a trabalhos domésticos, faz alusão a fazer muito enxame para uma coisa, sobre botar a mão na massa em algo e fazer o meio auê. Dizendo para efeito de informação".