Davi abre live, entrevista vítima durante resgate no RS e é detonado

Davi Brito no RS - (crédito: Reprodução/Instagram)

Davi Brito continua recebendo críticas nas redes sociais por suas ações nos resgates das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, que está em estado de calamidade pública. Em uma de suas lives nesta quinta-feira (9) um detalhe chamou a atenção.

O vencedor do BBB 2024 filmou um idoso que estava caminhando pela inundação e o questionou: “Como é que o senhor se sente neste momento, de ver tudo isso acontecendo [no RS]?”. O homem se manteve em silêncio e não respondeu à pergunta.

Em seguida, outra pessoa pergunta ao idoso onde está o cachorro que ele está procurando, Davi reforça a pergunta e fala ao seus seguidores: “Vamos pegar o cachorro, gente”.

Contudo, os internautas entenderam que ele foi insensível e detonaram o ex-brother. “Quem ajuda de verdade não tem tempo de ficar abrindo live”, disparou uma pessoa. “Bacana ele estar ajudando, mas as pessoas estão traumatizadas e frustradas, a situação é delicada e precisa ser tratado com sensibilidade, não precisa forçar para aparece”, disse outra. “Até agora não vi ele se mover nos barcos e resgatar nada nem ninguém. Só live e agora reportagem? Nunca me enganou”, criticou mais uma.

Além disso, antes desse episódio, Davi já havia recebido uma repreensão de um morador de Canoas durante uma transmissão ao vivo. “Não, não vem fazer mídia aqui não. Não vem fazer mídia! Aqui, precisamos de ajuda”, disse. “Eu estou ajudando! Está vindo um caminhão para ajudar vocês”, rebateu Davi.