Ex-BBBs inauguram abrigo para mulheres e crianças no RS

A médica e ex-BBB Thelma Assis se emocionou ao divulgar, nesta quinta-feira (9), que foi construído um abrigo para acolher mulheres e crianças desabrigadas em Canoas, no Rio Grande do Sul. A iniciativa surgiu após várias denúncias de abusos sexuais em locais mistos.

O abrigo, localizado na Rua Venâncio Aires, 2.400, bairro Niterói, está equipado com camas, lençóis e até bichos de pelúcia. "Não estou conseguindo falar muito, mas preciso fazer esse vídeo para divulgação. Estou muito emocionada! Esse aqui é um abrigo que mulheres fizeram para mulheres e crianças em estado de vulnerabilidade para que elas se sintam mais protegidas nesse local”, disse Thelma.

Além disso, ela também pediu aos seguidores para que ajudem a divulgar a novidade. “Vamos fazer uma busca ativa. Vamos em abrigos oferecer para que elas venham para cá. Conseguimos atender mais de 100 mulheres e crianças para elas possam ficar aqui em segurança até que a situação melhore", completou.

A ex-BBB Marcela McGowan também celebrou a criação do abrigo. “Algumas mulheres tomaram essa iniciativa para construir [o abrigo] e, agora, a gente conseguiu também o apoio do Me Too e do Instituto Survivor para ajudar a comprar as coisas, deixar o abrigo ainda mais completo e seguro”, comentou a ginecologista.

Para contribuir com o abrigo, o Instituto Survivor está arrecadando fundos via Pix. Para doar, você pode usar o CNPJ 49.437.173/0001-60 ou contato@malacararace.com.br, em nome de Deise Brocca (Malacara Esportes).