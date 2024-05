Felipe Neto se mete em treta entre Janja e Whindersson Nunes

Após a troca de farpas entre Whindersson Nunes e a primeira-dama Janja Lula da Silva, Felipe Neto publicou uma indireta ao humorista no X – antigo Twitter, noite desta quinta-feira (9).

Sem citar diretamente Whindersson, o youtuber comentou: “Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra [efeito causado pelo uso de drogas] e abrir um maldito livro”.

Horas depois, o piauiense respondeu à crítica com a imagem de um quadro publicado em um dos livros de Felipe Neto, chamado “Casa, mata ou trepa” e ironizou: “Vou ler um [livro] infantil”.

Felipe Neto não deixou passar e rebateu a resposta de Whindersson. “Resgatar erros de quase 10 anos atrás para atacar reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou. Esse ‘livro’ foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017. Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre. Abraço”, disse.

A discussão entre os dois artistas dividiu opiniões nas redes sociais, com alguns internautas lamentando a briga e pedindo maturidade. “Pronto, começaram a se atacar. Vamos ser adulto todo mundo? No fim estão do mesmo lado do povo que foi afetado [no RS]”, comentou um seguidor. “Desnecessário isso entre vocês neste momento”, disse outro. “Briga de milionários: minha solidariedade é maior que a sua”, ironizou mais um.