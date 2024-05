Karoline Lima mostra detalhes de mansão onde mora com Léo Pereira

Karoline Lima decidiu mostrar um pouco mais da sua intimidade e abriu as portas da mansão onde vive com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. O imó Correio Braziliense vel fica no Rio de Janeiro. A influenciadora também abriu o jogo para falar sobre procedimentos estéticos que já realizou.

A modelo revelou que faz uso de megahair no cabelo e já fez algumas intervenções estéticas. Dentre elas, Karoline aplicou botox, colocou preenchimento nos lábios, e também fez cirurgias plásticas: duas lipoaspirações e colocou prótese de silicone nos seios.



Em entrevista ao gshow, a loira disse:"Nunca tive muita condição de fazer alguma coisa, esteticamente falando. Mas a partir do momento que eu tive, falei: agora eu vou fazer. Porque eu sempre quis fazer um botox, botar um megahair legal e a gente sabe que tudo isso é muito caro".



No bate-papo, Karol também falou sobre já ter sofrido com a pressão social pela estética: "Fiz muitas coisas porque eu queria mesmo. Mas a gente sabe que a internet também pressiona a gente a ver defeitos onde antes a gente não via. Por exemplo, sempre tive um problema muito sério com a minha barriga. Nunca fui acima do peso, mas nunca me senti completamente confortável com o meu corpo".



Por fim, ela desabafou: Fiz uma lipo uma vez e não fiquei confortável. Fiz o peito, e ficou muito grande. As pessoas começaram a falar que o peito estava grande demais. Pensei em diminuir, só que aí eu engravidei. E aí o peito ficou maior ainda. Eu tinha vergonha do meu peito”.