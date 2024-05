Pedro Scooby fica em saia justa ao ser questionado sobre Luana Piovani

Pedro Scooby foi surpreendido enquanto realizava os resgates à população de Canoas, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (10). Um homem que também era voluntário no local, abriu uma live no Instagram e convidou o surfista para aparecer. O artista se aproximou do vídeo e foi questionado se sentia saudades de Luana Piovani.

O voluntário se posiciona ao lado do atleta e fala: "Scooby, dá uma puxada aqui só pra galera puxar o pix para comprar o motor". Pedro responde: "Galera, ajuda o parceiro aqui com um pix para comprar o motor". E o homem completa: "O Scooby já disse que ia mandar bala lá".



Em seguida, o voluntário brinca: "Saudade da Luana Piovani ou não?". O surfista então responde de imediato, sem titubear: "Eu não". Em seguida, o homem começa a rir do momento descontraído e encerra a transmissão ao vivo.



A cena foi compartilhada pela filha do voluntário, nas redes sociais e viralizou. Isadora escreveu: "E o meu pai que foi pedir ajuda pra divulgar o pix pra continuar com os resgates de bote no RS e meteu para o Pedro Scooby uma pergunta sobre a Luana Piovani? kkkkkkkk a tentativa de descontração em meio ao caos do veio, tadinho".



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Se eu fosse ele nem ajudava mais só pela pergunta”. ‘Eu acho que ele nem sabe que separou. Cara sem noção. Brincadeira de mal gosto”. “Ele deve é sentir alívio e não saudade”.



enfim sigam doando????



PIX: 23568198000100 pic.twitter.com/fBLY0fOcwq — isadora vaz (@isa_vazhartmann) May 9, 2024