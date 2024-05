Endrick recebe aviso afiado sobre a namorada e bloqueia seguidor

Endrick tomou uma atitude drástica contra um seguidor, nesta sexta-feira (10). O jogador decidiu bloquear o internauta, após o rapaz tentar dar um alerta no atleta. Felipe Leme publicou uma sequência de prints em uma rede social, pedindo que Endrick abra o olho em relação a atual namorada, Gabriely Miranda.

Na publicação, Felipe repostou fotos de Gabrielly ao lado do personal e também publicou diversas trocas de mensagens entre os dois. Ele escreveu: “Depois do caso Belo, acho que o Endrick deveria ficar de olho no personal da futura esposa”.



Nos prints divulgados, o personal da influenciadora aparece escrevendo: “Na moral, fala se a Gabrielly não é a mulher mais bonita do mundo”. “Não cansa de ser maravilhosa não, que espetáculo”. “Gabriely, não sei quando vai ler, mas saiba que te amo”.



Contudo, parece que o jogador não gostou de ter visto sua vida particular exposta e bloqueou o seguidor. Quando Felipe percebeu que já não estava mais entre os seguidores de Endrick, postou o print revelando que recebeu unfollow e alfinetou: “A gente tenta ajudar e é isso que recebe em troca”.



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Manda ele bloquear o personal”. “Já sabemos quem cuida da conta do namorado”. “O importante é que a mensagem chegou nele, quando o chifre chegar ele vai te desbloquear e seguir vc pra ficar por dentro das tretas”.



Depois do caso Belo, acho que o Endrick deveria ficar de olho no personal da futura esposa pic.twitter.com/jqZDgO2TRI — Felipe Leme (@LEME12) May 10, 2024

