Alexandre Frota detona Davi Brito: "uma farsa"

Alexandre Frota não poupou críticas ao ex-BBB Davi Brito durante a sua participação no programa Fofocalizando, do SBT, nesta segunda-feira (13). O ator afirmou que o baiano é uma "farsa" e foi ao Rio Grande do Sul para se promover.

O ex-deputado, que também foi voluntário no resgate das vítimas, opinou sobre o campeão do BBB 24. “É uma farsa total”, começou Frota. “Quem é?”, perguntou Leo Dias. “O Davi. Eu acho ele uma farsa, sempre achei, independentemente dos fãs fanáticos dele. Nunca acreditei!”, respondeu o artista.

Além disso, Frota detonou o comportamento de Davi ao tentar filmar a tragédia. “Ele é uma farsa em tudo, principalmente agora em ir ao Rio Grande do Sul e dizer que foi lá trabalhar. Ele pegou um celular e saiu dizendo que foi trabalhar. Sinto muito, trabalhar é quem estava dentro da água, tirando as vítimas”, disse o ator.

Contudo, a apresentadora do Fofocalizando, Cariúcha, defendeu Davi. “Mas ele estava [ajudando as vítimas], Alexandre, ele botou o Pix dele. A galera doou o dinheiro para ele. Ele pegou o barco e foi lá, pegou o telefone e fez foto, fez live”, rebateu.

Davi Brito, por sua vez, retornou à Bahia para passar o Dia das Mães com a família, mas afirmou que não vai abandonar a causa. Ele continua arrecadando dinheiro por meio de seu Pix pessoal para comprar água e alimentos.

"Quinta-feira (16), estaremos no RS e conto com o seu apoio para estarmos juntos doando 5 mil cestas básicas e 48 paletes de água. Ajude, o RS conta com você", escreveu o ex-brother em seu Instagram.