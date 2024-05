Gracyanne Barbosa surpreende ao revelar admirador secreto

Gracyanne Barbosa contou que está sendo presenteada há dias por um admirador secreto. Em stories publicados na noite desta segunda-feira (13), a musa fitness fez um apelo: "Por favor, se identifique. Quero agradecer”.

A ex-dançarina compartilhou com seus seguidores que recebeu dois buquês de rosas vermelhas e um kit de joias de uma marca famosa, avaliado em quase R$ 4 mil, contendo um colar e brincos de prata com cristais azuis e verdes.

“Semana passada estive em São Paulo e recebi um buquê de flores. Cheguei no Rio, recebi outro buquê de flores, e no dia seguinte recebi outro. E recebi alguns, mas não compartilhei com vocês porque não tinha remetente e fiquei meio assim”, disse.

Além disso, a influenciadora revelou que, ao todo, ganhou sete buquês de flores. “Não tem bilhete nem nada. Então, por favor, pessoa, se apresente. Acho que esse já é o sétimo buquê que recebo. Será que é a mesma pessoa? Adorei o mimo, gente, mas preciso saber quem mandou”, completou.

O casamento de Gracyanne Barbosa e Belo chegou ao fim em 18 de abril, após 15 anos juntos. Na ocasião, a influenciadora afirmou que o amor entre o casal não acabou.