Maya Massafera: transição de gênero será exibida no streaming

Maya Massafera está dando o que falar desde que publicou os primeiros registros da sua transição de gênero. O ex-Matheus Mazzafera passou por algumas cirurgias plásticas, como colocação de silicone nos seios e outros procedimentos estéticos, como feminilização facial para suavizar os traços. Acontece que, até o momento, a influenciadora não falou sobre o assunto abertamente e os fãs se mostraram curiosos para ouvir sua nova voz.



Segundo revelado pelo jornalista Leo Dias, o silêncio de Maya tem uma explicação plausível. A influenciadora estaria proibida de comentar sobre o assunto por enquanto, isso porque ela está negociando um documentário com algumas plataformas de streaming. A disputa para mostrar os bastidores da transição de Massafera estaria acirrada, devido à grande repercussão na internet.



Contudo, o mistério tem aumentado a curiosidade dos fãs. "Tô curiosa pra ouvir a voz dela". "Certíssima em monetizar". "Tô super curioso para ver ela contando detalhes do processo". "Quero ver a diva falando, gente. Sigo curiosa". "Definam logo a plataforma de streaming, queremos assistir a Maya!!!!".



Vale lembrar que a a primeira aparição de Maya, após passar pela cirurgia de redesignação sexual, foi através das redes sociais, no dia 09 deste mês. A influenciadora publicou uma sequência de fotos e escreveu: “Prazer, Maya!”. Nas imagens, ela aparece com uma blusa mostrando os ombros, cabelos longos e lisos, calça jeans e salto alto.



Na ocasião, os fãs ficaram surpresos e escreveram: “Meu Deus, irreconhecível, que linda!”. “Toda felicidade e acolhimento nessa nova fase”. "Seja bem-vinda a nova fase". "Eu vi e fiquei: não lembro de ter seguido, agora eu entendi! Ficou maravilhosa". "Olhei e pensei, ué, eu seguia essa pessoa?". "Eu vi a foto e pensei: conheço essa pessoa? Uauuuu!".

