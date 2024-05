Barco com MC Gui afunda no Rio Grande do Sul

MC Gui passou por uma situação difícil enquanto ajudava no resgate às vítimas, no Rio Grande do Sul. O cantor, que está trabalhando como voluntário no estado gaúcho, tomou um susto quando o barco em que estava começou a afundar.

O funkeiro estava dentro do barco, realizando as operações de resgate, quando afundou. Ele conta que ficou assustado, mas foi salvo por bombeiros que estavam no local. Apesar do momento de desespero, o MC ainda conseguiu resgatar muitos cachorros, gatos e outros animais que estavam ilhados.



Contudo, um dos amigos que estava com o funkeiro, teve hipotermia. Isso porque ele caiu na água quando o barco afundou em São Leopoldo. Momentos depois que a situação já estava sob controle, o MC usou as redes sociais para compartilhar alguns registros dos resgates.



Em um pronunciamento, o cantor disse: Hoje eu vivi um dos dias mais tristes da minha vida e da vida desse povo gaúcho! Passei dois dias dentro do maior desastre que nosso povo já enfrentou. Eu senti na pele e gostaria de deixar meu apoio ao povo gaúcho”.



Nas redes sociais, internautas escreveram: Graças a Deus ele está bem. O importante é que ele está lá ajudando fazendo que muitos poderiam fazer e não estão fazendo”. “Graças a Deus ele ficou bem, e vai continuar ajudando a todos lá”.



