Maíra Cardi cria projeto para ajudar mulheres e crianças desabrigadas no RS

Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciaram nesta terça-feira (14) que estão a caminho do Rio Grande do Sul, para ajudar, pessoalmente, as vítimas afetadas pelas enchentes. O casal revelou que pretende inaugurar um abrigo para receber 700 mulheres e crianças que estão desabrigadas por causa das chuvas.

Contudo, em um vídeo publicado nas redes sociais, Maíra desabafou e contou que já foi vítima de violência sexual. Por esse motivo, ficou abalada com a notícia sobre os abusos que estão acontecendo dentro dos abrigos e decidiu agir em função disso.

Thiago explicou: “Estamos há muitos dias agindo no silêncio, colaborando com a compra de comidas, colchões, remédios. Mas começamos a receber coisas que tocaram profundamente nosso coração. Crianças sendo espancadas e estupradas”.

Por fim, o primo rico acrescentou: “A gente tá indo pra lá, e decidiu abrir um abrigo. Nem tudo está certo e redondo, então vamos pra lá e precisaremos de vocês nos próximos passos”. Thiago e Maíra pediram ajuda com doações de colchões.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Como se já não bastasse a tragédia, as mulheres e crianças ainda são vítimas de abuso. Estes homens deveriam ter ido na correnteza. Parabéns Maíra, pelo lindo trabalho". "Adorei a iniciativa, eu também soube de casos assim e estava destroçada. Vamos Juntos, parabéns Maira".

