Ex-BBB Larissa Tomásia bate-boca com adversário em reality

Larissa Tomásia e Neto Guedes protagonizaram uma briga, nesta terça-feira (14), no reality "Túnel do Amor". Isso porque a ex-BBB ficou completamente irritada, após o empresário levantar o tom de voz, segundo ela.

A discussão começou após os dois saírem do túnel e durante o bate boca, a influenciadora percebeu um tom alterado na voz do participante. Incomodada com o jeito de Neto falar, ela disparou: "Você abaixe o tom de voz pra falar comigo”.



Entretanto, os ânimos continuaram exaltados e a ex-BBB acrescentou: “Você levantou a voz agora pra mim e colocou o dedo na minha cara!". Ela ainda acrescentou: "Você não vai fazer isso! Porque eu não deito pra homem nenhum".



Contudo, Neto não ficou calado e rebateu: “Não aceito nenhum tipo de mulher querendo se empoderar em cima de macho também”. Apesar disso, Larissa negou que estivesse tentando se empoderar e ele finalizou: “Okay, você tem seu posicionamento e eu tenho o meu”.



Nas redes sociais internautas escreveram: “Para quem chegou agora e não sabe o que rolou, esse boy aí pegou um limão mofado e filmou jogando no lixo. E ele sabe que ela é de uma cidade chamada limoeiro. Ele não é inocente”. “Não aceito mulher se empoderar pra macho. Esse aí foi criado pra achar que mulher é adversidade”.

Larissa Tomásia (BBB22) colocando o macho no lugar dele no reality #TúnelDoAmor. pic.twitter.com/sOhKK7oj6Y — Central Reality (@centralreality) May 14, 2024