Mari Fernandez faz convite à cantora que se apresentou apenas para o pai

Mari Fernandez se emocionou ao assistir o vídeo da apresentação da capixaba Dayane Oliveira na noite desta quinta-feira (16). As imagens mostram um show onde o pai da cantora era o único espectador na plateia.

O evento ocorreu em 10 de maio, como parte das festividades do aniversário de Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Dayane subiu ao palco às 18h, marcando o início das celebrações. “Fiz um show na minha cidade. No horário não tinha público, mas meu melhor estava lá! Te amo, pai”, escreveu Dayane no Instagram.

Contudo, o gesto comoveu os internautas e outros artistas. Mari Fernandez elogiou Dayane e a convidou para participar de um de seus shows. “No dia que você quiser participar de qualquer show meu, o show que você quiser, quando você quiser, está mais que convidada. A gente vai cantar para uma multidão porque você merece”, disse.

A cantora lembrou ainda que enfrentou os mesmos desafios. “Vi esse vídeo hoje e me lembrei muito do meu começo. Às vezes é difícil acreditar nos nossos sonhos quando parece que ninguém quer nos ajudar. Parece que não vai dar certo, mas não podemos desistir. Não desista, Dayane. Deus vai agir na sua vida”, escreveu Mari.

Além disso, Mari aproveitou para alfinetar as pessoas que não apoiam os artistas iniciantes. “Apoiem o amiguinho quando ele estiver sonhando, viu? Porque depois que o sucesso chega e as coisas dão certo é fácil demais dizer que apoiava. Difícil mesmo é estar do lado quando estamos só começando", disparou.